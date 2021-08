SP libera feiras corporativas para impulsionar retomada econômica

Wilson Marini

16/08/2021



A partir desta terça-feira (17/8), as feiras corporativas presenciais estarão liberadas para funcionamento em todo o estado de São Paulo. Os locais poderão funcionar entre 6h e 0h com ocupação de até 80% da capacidade. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen da Silva, “este é um momento de retomada segura e com esperança”.



Aos poucos

Os eventos sociais e culturais também serão liberados em todo o estado, desde que sejam adotados os protocolos sanitários como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social. A partir do dia 1º de novembro, o governo estadual permitirá a realização de eventos com público em pé em pista de dança, mas ainda com controle de público e uso de máscara.



Navegar é preciso

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo lançou uma cartilha virtual de estruturas náuticas para municípios que desejam desenvolver o segmento. O guia traz modelos de rampa e piers. O objetivo é fomentar o turismo náutico à beira de rios e represas, aproveitando o potencial de algumas regiões. São Paulo tem 630 quilômetros de costa marítima, cerca de 4.200 quilômetros de rios navegáveis e mais de 50 reservatórios (lagos e represas) com potencial turístico.



Circuitos

No momento, estão ativos dez circuitos náuticos envolvendo o mar, rios e represas, como Circuito Pontal 2030, Circuito Náutico da Hidrovia Tietê, Circuito Náutico do Rio Grande, Circuito Náutico Jurumirim, e seis rotas compostas, como o da costa paulista, que liga o Vale do Ribeira à Baixada Santista e ao Litoral Norte.



Cartilha

A cartilha virtual de estruturas náuticas está hospedada na plataforma Melhores Práticas (www.melhorespraticasturismo.com.br/). “O turismo náutico tem grande potencial de geração de empregos no Estado”, garante o secretário Vinicius Lummertz. São mais de 120 municípios com vocação para o setor, segundo ele. Estima-se que uma instalação de apoio náutico com 300 embarcações tenha impacto direto, indireto e induzido de R$ 141 milhões por ano na economia local e garanta 780 postos de trabalho. Os empregos são gerados de forma direta em instalações como marinas, estaleiros, fabricantes e fornecedores de embarcações, além da cadeia indireta, como hotéis, restaurantes, compras e entretenimento que servem de apoio.



Portal do turismo paulista

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo disponibilizou em seu site uma série de painéis interativos com dados do turismo paulista. O monitoramento cobre 10 cidades consideradas estratégicas no estado: Aparecida, Brotas, Campinas, Campos do Jordão, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, Ribeirão Preto, Santos e Capital.



Tietê Vivo

Com o objetivo de discutir cenários, tendências e o desenvolvimento do setor na região de Araçatuba, o Sebrae-SP, o Senac e a Região Turística Tietê Vivo realizarão o Fórum Regional de Turismo no dia 16 de agosto, das 8h às 9h30. O evento será online e conta com o apoio das Secretarias de Turismo e de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho de Araçatuba.



Boa notícia

O mercado de livros nacional encerrou o primeiro semestre do ano com venda de 28 milhões de exemplares, o que representa alta de 48,5% em relação aos 18,9 milhões vendidos no mesmo período de 2020. O faturamento alcançou R$ 1,19 bilhão, 39,8% a mais que os R$ 846,2 milhões apurados no acumulado até julho do ano passado. O setor está vibrando. O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Marcos da Veiga Pereira, fala em “redescoberta” da leitura, inclusive a reabertura de livrarias.



Visibilidade para a citricultura

Dados da citricultura do estado de São Paulo apresentados na forma de painéis interativos estão disponíveis na internet na página da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que criou uma seção para divulgação de estatísticas. Segundo o órgão, em função da importância da citricultura do estado para o país, são informações que podem auxiliar no desenvolvimento de pesquisas, tomadas de decisões técnicas, adoção de estratégias públicas, entre outras, para toda cadeia produtiva e setores de divulgação. Em breve serão disponibilizadas informações referentes à área animal.



No Vale do Paraíba

A Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, entregou oficialmente a expansão de sua fábrica de chapas de alumínio em Pindamonhangaba (SP), após investimento de R$ 750 milhões. É o maior complexo de laminação e reciclagem de alumínio da América do Sul. Deve atingir volume total de 680 mil toneladas na produção de chapas e 490 mil toneladas em reciclagem por ano.



Breves

? A Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do Brasil focada em melhorias para o lar, acaba de inaugurar loja em Santos, a 45ª do país. Investimento superior a R$ 80 milhões.

? A Azul Linhas Aéreas, que tem sede em Barueri, anunciou que terá “carros voadores” para transportar passageiros até 2025. (Web Diário).

? Santo André vai ganhar unidade do Peg Pese Hortifrúti. Investimento de R$ 10 milhões. (Diário do Grande ABC).

? A rede Supermercados Belinelli inaugurou a primeira loja em Araraquara com investimento de R$ 3,5 milhões e 50 novos postos de trabalho.