Internado com covid-19, Zeca Pagodinho canta para alegrar profissionais da saúde

16/08/2021 | 13:45



O sambista Zeca Pagodinho resolveu presentear os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Casa de Saúde São José, no Humaitá, durante a noite deste domingo, 15, com uma "canja". Internado com covid-19, o músico de 62 anos cantou trechos de sambas-canção gravados por Lupicínio Rodrigues e Silvio Caldas. A informação é da coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Zeca, que tem agradecido às mensagens de carinho e desejos de recuperação, disse que estava se sentindo bem. "Não sinto nada". afirmou. Ele foi internado no sábado, 14. Uma nota do hospital divulgada no final de semana informa que "o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".

Zeca se engajou na campanha pró vacina e fez vídeos alertando a população sobre a importância da imunização. Sobre a necessidade da segunda dose, ele disse: "Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos".

Na tarde de ontem, ele fez um novo vídeo de dentro do hospital. Disse que já estava acabando o tratamento e que o importante era a população se vacinar. "Obrigado a todos que oraram por mim, torceram por mim. Já estou acabando o tratamento e o importante é se vacinar para poder se recuperar mais rápido."