Paolla Oliveira recebe comentário fofo de Diogo Nogueira nas redes sociais

16/08/2021 | 13:10



Por onde passa, Paolla Oliveira dá verdadeiramente o que falar. Na tarde do último domingo, dia 15, a atriz apareceu em suas redes sociais ostentando as curvas em um look pra lá de lindíssimo para participar do Dança dos Famosos.

A peça escolhida para apresentar a salsa durante o quadro do programa do Domingão tinha as laterais abertas dando aquele charme que só Paolla Oliveira consegue esbanjar. Nos comentários, claro, tiveram uma chuva de elogios entre famosos e anônimos!

Depois de postar o look do dia, Paolla Oliveira comentou que passou para a final do quadro compartilhando um vídeo. E para a alegria dos fãs, o namorado da atriz, Diogo Nogueira apareceu nos comentários. Isso mesmo, e ele compartilhou até o apelidinho carinhoso que deu para Paolla.

Arrasou muita coisa minha flor de caña.