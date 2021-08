Pabllo Vittar toma vacina contra a Covid-19 e comemora nas redes sociais

16/08/2021 | 13:10



Vacinadas! As cantoras Pabllo Vittar e Gabi Martins receberam o imunizante contra o novo coronavírus e comemoraram nas redes sociais. Nesta segunda-feira, dia 16, Pabllo postou duas fotos do momento no Instagram e escreveu:

Viva o SUS.

Já Gabi Martins também registrou o momento na mesma rede social no último domingo, dia 15. A cantora ainda publicou um vídeo e a seguinte mensagem:

Vacina salva vidas. Vacinada!! Obrigada, meu Deus. A pandemia da Covid-19 parou o mundo e, infelizmente, muitas pessoas se foram. Por favor, se cuidem, cuidem de quem vocês mais amam. Vacina sim! A única forma que temos de nos salvar e nos prevenir. Fiquei tão nervosa e emocionada que não entendi o que a mulher falou hahaha.