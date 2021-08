Yasmin Brunet fala sobre planos com Gabriel Medina e faz pouco caso de polêmicas: Não ligo muito, chega a ser engraçado

16/08/2021 | 13:10



Parece que as polêmicas relacionadas ao relacionamento entre Gabriel Medina e Yasmin Brunet não estão preocupando a modelo! Em conversa com a Revista Ela, do jornal O Globo, a loira comentou sobre sua união com o surfista e também sobre sua carreira profissional, entregando que está tranquila nas duas esferas.

Em meio a críticas e a uma briga pública com a família de seu esposo, Yasmin entrega que tem visto muitas mentiras circulando pelas redes sociais, mas ressalta que procura encarar a situação com bom humor. Enquanto isso, ela e Medina esperam pela oportunidade de oficializar a união aqui no Brasil:

Não ligo muito. Às vezes aparecem umas mentiras que não dá para entender [risos]. Mas chega até ser engraçado quando sabemos a verdade. Já nos casamos no Havaí e foi mágico. Exatamente como queríamos e temos muitos momentos incríveis desse dia. Quando puder, vamos fazer um casamento no Brasil para juntar todo mundo.

Já em relação à carreira como modelo, Brunet entrega que não é seu único foco. Fã de uma vida cheia de surpresas diárias, ela conta que pretende explorar outros de seus interesses profissionalmente - e entrega que sua paixão por roupas e estilo tem muito a ver com as memórias que guarda de seus pais:

Nunca tive rotina, e isso é uma das coisas que sempre gostei na minha vida. Sempre muda. Tenho muitos interesses além da moda! Inclusive ter minhas próprias linhas de beleza, biquíni. Acho que [minha grande memória fashion é] pegar roupas da minha mãe, porque são peças que têm história. Tenho uns panos do meu pai (eu amo panos). Acho que ter esse sentimento ligado ao look.

E a filha de Luiza Brunet parece preparada para encarar novos desafios, já que afirma ter amadurecido bastante ao longo dos últimos anos graças às experiências de vida que acumulou:

Eu me sinto mais madura, é claro. Acho que as experiências da vida são incríveis para fazer você entender muitas coisas que não teria como compreender se não passasse por isso.