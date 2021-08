Maisa Silva recebe 1ª dose da vacina: 'nós jovens temos que fazer nossa parte'

16/08/2021 | 12:44



Maisa Silva usou as redes sociais para comemorar o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. A atriz e apresentadora, de 19 anos, postou duas fotos em que registrou o momento no sábado, 14.

"A vacina da geração Z também tá no grau, mami", brincou no início do texto que publicou no Instagram .

A apresentadora também declarou que acredita na ciência, no combate à pandemia e respeito aos profissionais de saúde. "Eles são dedicados a cuidar do nosso País num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc", disse.

Maisa Silva aproveitou para incentivar que mais pessoas da idade dela possam ser imunizados contra o coronavírus. "Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também.

Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial! Juntos, vamos vencer. Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados pra esse vírus terrível", concluiu.