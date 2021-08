As esperanças frustradas de uma mulher afegã após a invasão do Taleban

16/08/2021 | 12:33



Agachando-se dentro de casa e vendo seu país cair nas mãos do Taleban, uma jovem na capital do Afeganistão, Cabul, descreveu no domingo, 15, a ansiedade, os medos e as esperanças frustradas que sua geração sente enquanto as embaixadas retiram funcionários e o governo desmorona.

Mas o dia não deveria ser assim. De manhã, Aisha Khurram foi para a Universidade de Cabul, onde está a apenas dois meses de se formar (domingo é dia útil nos países muçulmanos). Antes que ela pudesse chegar à sua classe, a jovem de 22 anos foi mandada de volta para casa.

A vida na capital de 6 milhões de pessoas se deteriorou rapidamente no domingo, assim como em grande parte do país nas últimas semanas, em meio a uma blitz do Taleban que viu o grupo capturar capitais provinciais e grandes cidades, uma após a outra.

Os parques de Cabul já estavam cheios de pessoas deslocadas - famílias que fugiram de suas casas quando o Taleban assumiu o controle de suas cidades e atirou nas pessoas.

Khurram, de 22 anos, disse que as alunas que chegaram à Universidade de Cabul na manhã de domingo foram dispensadas de seus professores, que disseram não ter certeza se as meninas poderiam voltar. Nem sequer se as aulas seriam retomadas, e se meninos e meninas teriam permissão para estudar juntos.

"O futuro está em jogo. Nossas vidas estão em jogo", disse ela, falando de sua casa em Cabul. A eletricidade em seu bairro caiu o dia todo enquanto ela falava com a Associated Press pelo telefone celular.

Ela esperava servir ao seu país após a formatura, tendo passado os últimos anos estudando relações internacionais, trabalhando como defensora dos direitos humanos, fazendo voluntariado e até palestrando nas Nações Unidas. "Tudo o que fiz foi por uma visão e pelo futuro", disse ela.

"A luta por nossos direitos, as coisas que defendemos durante o processo de paz, estão em segundo plano", disse Khurram. "A única coisa que as pessoas estão pensando é em como sobreviver aqui ou como escapar."

Mas para ela e milhões de outros afegãos, não há saída. Com o fechamento das fronteiras terrestres, os custos do visto fora do alcance da maioria e o fechamento das embaixadas, existe a sensação de que "todos viraram as costas ao povo afegão".

"Nem o governo, nem o Taleban - nenhum deles nos representa", disse ela. "A única coisa que temos é o nosso Deus."

Embora nenhum conflito ainda tenha ocorrido em Cabul mesmo após a tomada de poder pelo Taleban, o som de tiros esporádicos pode ser ouvido.

Homens carregando as bandeiras branca e preta do Taleban caminham pelas ruas vazias da cidade. Moradores clamavam em ambientes fechados após uma corrida matinal em caixas eletrônicos para sacar suas economias. Alguns correram para o aeroporto principal para pegar voos.

Helicópteros militares dos EUA circulavam no alto, retirando todo o pessoal da Embaixada dos EUA enquanto a equipe destruía documentos importantes.

Khurram disse apenas uma palavra quando solicitada a descrever seu sentimento enquanto as embaixadas ocidentais se esvaziavam: "Traição".

Ela disse acreditar nas perspectivas de negociações de paz apoiadas pelos EUA que estavam ocorrendo entre o governo, o Taleban e outros no Catar. Ela defendeu veementemente a inclusão de diversas vozes nas conversas destinadas a mapear o futuro do Afeganistão.

À medida que o Taleban tomar o poder, ela disse estar claro que os EUA usaram essas negociações como cobertura para sua retirada.

"No momento, me sinto ingênua", disse Khummar. "Lamento muito pela minha geração e por mim mesmo por confiar neles."