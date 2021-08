Governo promete vacina para pesquisadores com bolsa no exterior

16/08/2021 | 12:17



O Ministério da Saúde vai incluir estudantes contemplados com bolsas no exterior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no Plano Nacional de Imunização (PNI). A priorização desses pesquisadores atende a pedido da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

Só no caso da Capes, a previsão é de que quase 2,3 mil bolsistas serão beneficiados. Segundo a presidente da agência federal, Cláudia Queda de Toledo, será priorizada para esse grupo a vacina de dose única (Janssen) e a expectativa é de que os estudantes viajem até outubro. O Ministério da Saúde divulgará em breve as orientações e o calendário para a vacinação.

Para os bolsistas do CNPq, a recomendação é preencher, até 16 de agosto, o formulário disponível neste link, com informações sobre a primeira dose da vacina e município de vacinação. O governo prevê aplicar vacinas que sejam aceitas para entrada no país de destino do estudante.

Em Minas, uma jovem de 24 anos acionou a Justiça para passar na frente na fila da vacina porque iria estudar em uma universidade da França. O pedido chegou a ser deferido em 1ª instância, com a recomendação de dose da Pfizer ou da Janssen, mas a liminar foi derrubada após recurso da prefeitura de Belo Horizonte. No entendimento do Tribunal de Justiça mineiro, o interesse particular não pode se sobrepor ao interesse público.