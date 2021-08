Gusttavo Lima manda recado picante para Andressa Suita durante show nos Estados Unidos: - Quando papai chegar vai ser um estrago

16/08/2021 | 12:10



Parece que Gusttavo Lima realmente deixou de esconder o romance com Andressa Suita! Apesar de os dois estarem fazendo cada vez mais aparições públicas um ao lado do outro, o cantor decidiu fazer uma declaração para a mãe de seus filhos durante seu último show nos Estados Unidos, que ocorreu no último domingo, dia 15, e durante o qual realizou a gravação de seu mais novo DVD!

Através do Stories do Instagram, a própria Andressa Suita compartilhou um vídeo mostrando que estava acompanhando a apresentação do marido, e registrou o momento em que o cantor mandou um beijo tanto para os pequenos Gabriel e Samuel quanto para a esposa - e ainda deixou um comentário mais picante:

- Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito. Quero mandar um beijo para os meus filhos que estão assistindo lá da Bahia. Alô Gabrielzinho, alô Samuca! Alô Andressa! Acompanha, bem. Papai tá com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago.

Além disso, a modelo - que está passando uma temporada em Trancoso, cidade bahiana, também mostrou que os filhos também estavam assistindo ao show do pai - com direito a camisetas estilizadas com o tema da apresentação, Buteco in Boston. Na parte de trás das camisetas, ainda estava sinalizado que os dois pertenciam à produção! Fofos, não é mesmo?

Gusttavo ainda se emocionou ao dedicar a apresentação à sua mãe, Sebastiana Batista, que morreu em 2015.

Tudo sobre o Buteco in Boston!

O último show da turnê O Embaixador Tour USA 2021, aliás, parece ter sido um verdadeiro divisor de águas na carreira do cantor! De acordo com o colunista Leo Dias, além de bater recorde de público de um artista brasileiros nos Estados Unidos, a apresentação ainda contou com vacinação contra a Covid-19 e resultou em cerca de 800 mil dólares - aproximadamente quatro milhões e 200 mil reais - para o artista, sendo a maior arrecadação de um músico brasileiro durante a produção de um DVD.

O show contou com cerca de 15 mil espectadores, sendo que aqueles que desejaram obter uma visão da área VIP tiveram que desembolsar 220 dólares - cerca de mil e 100 reais - para obter o ingresso. O valor, no entanto, parece ter valido a pena, já que entre as mais de 20 músicas performadas pelo cantor, ao menos 12 eram faixas inéditas para compor a gravação. De acordo com Leo Dias, inclusive, Gusttavo fez questão de continuar a cantar mesmo após o encerramento das filmagens - resultando em cerca de quatro horas de apresentação, para a felicidade do público.

E, por falar na felicidade de seus admiradores, Lima acabou surpreendendo quando nada menos que quatro fãs invadiram o palco para ter a chance de ter contato com o artista. Em todas as vezes, o cantor teria reagido com bom-humor e chegou a abraçar os fãs, inclusive convidando um deles para beber uma. Além disso, ele ainda emocionou ao convidar uma pessoa cadeirante para cantar com ele em cima do palco!

O show ainda contou com a presença de Prince Ray e Jonas Esticado, além de um ônibus adaptado para realizar a vacinação contra a Covid-19 na entrada do evento! É isso mesmo: ao chegar no local, o público encontrou um micro-ônibus adaptado com uma estrutura que oferecia ar condicionado e até mesmo wi-fi para que o público pagante pudesse se vacinar. Bastava preencher um cadastro e escolher a vacina a ser aplicada. Aí sim!

Além disso, a equipe de Gusttavo ainda fez uma surpresa para o cantor em plena apresentação. Para comemorar a marca de 1,4 bilhões de streamings nas plataformas digitais, a produção do artista invadiu o palco ao final da música Talismã para entregar um presente ao cantor. Lima, é claro, se emocionou e estimulou o público a lutar pelos seus sonhos:

- Tem que acreditar nos sonhos de vocês, viu? Eu nasci no meio de um mandiocal e fui calçar meu primeiro sapato aos oito anos de idade. Filho de pai e mãe simples. Não deixem de sonhar e lutar pelos seus sonhos.

Leo Dias conta ainda que, mesmo antes do tão esperado show, Gusttavo Lima já havia declarado que o DVD gravado na ocasião seria um divisor de águas em sua carreira. Com isso, os bastidores do evento foram marcados por um clima de dever cumprido, alívio e esperança de retomar o trabalho:

- Este é um DVD feito com muito carinho, com muita dedicação com muito amor, e lógico, será o DVD mais complexo da minha carreira, porque além da gente vir de uma pandemia, de uma retomada, pós-pandemia dos eventos, eu vou estar gravando um DVD em outro país, nos EUA. Não é tão simples como parece, mas a gente tem uma equipe maravilhosa e eu tenho certeza que vai dar tudo certo.