5 dicas importantes para viajar com amigos

Viajar com amigos é uma excelente oportunidade para criar memórias e viver momentos inesquecíveis. No entanto, é preciso planejar muito bem o passeio para evitar qualquer tipo de desconforto ou dor de cabeça. A Assist Card, empresa especializada em assistência integral em viagens, preparou uma lista com recomendações importantes para aventuras em grupo. Confira!

5 dicas para viajar com amigos

1. Escolher bem a companhia

Ter a companhia dos parceiros não é garantia de que a viagem será um sucesso. Pode haver muito carinho, mas a convivência durante vários dias pode gerar atritos. Isso porque, muitas vezes, as pessoas têm gostos e ritmos diferentes. É conveniente escolher entre aqueles que têm personalidades mais compatíveis. Uma boa pedida é viajar com amigos em grupos de três ou quatro pessoas.

2. Definir o tipo de viagem

Com o grupo de pessoas escolhido, o primeiro desafio é decidir para onde ir. É importante ouvir os desejos e ideias de cada um e, então, escolher um local que corresponda às expectativas de todos.

3. Pesquisar o destino

O próximo passo é buscar o máximo de informações sobre o destino, por exemplo, saber o tipo de atividades que podem ser realizadas, quais os transportes que devem ser utilizados e, o mais importante, as acomodações que existem por lá. Este trabalho de pesquisa avançada ajudará a aproveitar ao máximo o tempo de viagem.

4. Negócios à parte

Falar sobre como a viagem será financiada desde o início ajudará a evitar problemas no retorno ou no próprio destino. Uma opção é estabelecer um valor ao qual todos possam se adaptar, que não deixe ninguém de fora, mas que não signifique sacrificar nenhum aspecto da viagem. Esse orçamento deve incluir as despesas do destino, além de transporte, hospedagem, alimentação e auxílio em viagem.

5. Divisão de tarefas

Organizar uma viagem com os amigos exige o comprometimento de todos. Nesse ponto, é importante fazer uma lista com tudo o que será necessário (documentação, bagagem, reservas de hospedagem, controles de veículos, passagens de avião ou ônibus, itens pessoais e dinheiro disponível), além de definir as obrigações de cada um.

