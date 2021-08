Presidente de honra da Ponte Preta acerta 'bicho' por vitórias na Série B

16/08/2021 | 11:29



Presidente de honra da Ponte Preta, Sérgio Carnielli acertou com o elenco um "bicho" por vitórias conquistadas na Série B do Campeonato Brasileiro. O acordo foi firmado antes mesmo da vitória por 2 a 1 diante do Londrina, na última quarta-feira, em Campinas (SP), pela 17.ª rodada. O valor foi de aproximadamente R$ 70 mil.

A quantia foi dividida entre jogadores, comissão técnica e funcionários da equipe alvinegra. E o "bicho" foi pago em duas oportunidades, já que a Ponte Preta também derrotou o Confiança, no último sábado, também no estádio Moisés Lucarelli, por 4 a 2, pela 18.ª rodada. O pacto foi firmado prevendo um total de dez triunfos nos últimos 22 jogos da equipe na competição.

Carnielli acredita que mais oito vitórias nos próximos 20 compromissos sejam suficientes para colocar a Ponte Preta na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. Vale lembrar que daqui a cerca de três meses acontecerá a eleição presidencial no clube. A Chapa DNA Pontepretano tem o apoio do presidente de honra, mas não tem qualquer vínculo com a distribuição do "bicho".

A premiação, no entanto, foi acertada com o presidente Tiãozinho, que assumiu a dificuldade de deixar as finanças em dia, tanto que a Ponte Preta ainda não arcou com os salários do mês de julho. Essa quantia de R$ 70 mil por vitória pode aumentar dependendo da campanha da equipe nas próximas rodadas, ainda mais se a meta de dez vitórias for batida antes mesmo da meta estipulada.

Se a intenção for realmente brigar pelo acesso, a Ponte Preta, então, tem um confronto direto já nesta terça-feira. A equipe enfrenta o líder Coritiba, às 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. A equipe alvinegra tem 19 pontos, na 14.ª colocação. Em quarto, o Sampaio Corrêa tem 30. Já o clube paranaense soma 33.