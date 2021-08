Segurança com aplicativos: veja como aumentar a proteção de seu celular

Da Redação

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) surgiu com a proposta de apresentar normas que disciplinam a utilização de dados dos usuários. Com a LGPD, os termos de privacidade e segurança dos aplicativos precisam ser mais claros e objetivos. Estes precisam informar também se e quando alguma informação for utilizada para fins como: experiências personalizadas, anúncios.

“Por exemplo, aplicativos de delivery utilizam a geolocalização de usuários, logo, ao requisitar essas informações o app deve sempre deixar claro o motivo”, explica Sylvia Bellio, especialista em infraestrutura de TI da itl.tech. “O mais importante é que o usuário entenda que ele tem direito de saber exatamente para qual fim seus dados estão sendo compartilhados.”

Fraudes, golpes e mau uso de dados podem ser punidos com sanções que escalonam de uma simples advertência até multas de R$50 milhões. Isso, por si só já é uma forma de ter um pouco mais de segurança dos aplicativos.

“As medidas precisam ser efetivas e impactantes”, explica a especialista. “Somente desta forma conseguiremos uma maior escala de proteção dos dados da população contra fraudes e tantas outras ações ilegais que podem ser cometidas sem o conhecimento do usuário, mas com suas informações.”

Golpes em celulares

Quem aplica esses golpes busca maneiras todos os dias para burlar os sistemas de segurança dos aplicativos. As pessoas ficaram mais dependentes dos apps desde o início da pandemia e os hackers viram aí uma grande oportunidade.

“É importante que as pessoas fiquem atentas e configurem seus aplicativos de tal forma que sejam habilitadas somente as informações necessárias durante o uso de cada ferramenta”, aponta Sylvia. “Se você está utilizando um aplicativo voltado para a saúde, não há necessidade de liberar acesso aos seus contatos, certo? Trata-se de um ajuste que pode ser feito nas configurações de cada dispositivo. Habilite somente o necessário para o momento de uso.”

Atitudes simples e práticas são eficazes na hora de aumenta a segurança dos aplicativos. Confira algumas dicas da especialista.

Instale sempre um antivírus no seu aparelho

“Um sistema de antivírus possui rapidez na detecção de vírus e ameaças virtuais. A melhor aposta é investir em um sistema que seja capaz de erguer uma barreira de proteção diante de todas as suas informações armazenadas no dispositivo, resguardando seus dados e alertando contra ameaças.”

Atualize o sistema operacional

“Não existe uma segurança efetiva sem que haja a atualização constante de sistemas, visto que, diariamente surgem novas ameaças de golpes cujos autores tentam se aproveitar de vulnerabilidades e possíveis falhas de versões desatualizadas de sistemas.”

Crie senhas fortes

“Provavelmente a maioria das pessoas se deparou com a mensagem ‘senha fraca’ durante algum cadastro virtual. Isto se dá porque, por segurança, as senhas devem ser compostas por letras maiúsculas e minúsculas; numerais e, em alguns casos, símbolos. Tudo em prol de uma maior prevenção contra possíveis invasões. Quanto mais complexa uma senha for, mais difícil de ser hackeada.”

Cheque se o aplicativo é oficial

“Verifique se ele possui avaliações altas – isso é fundamental para aumentar a segurança dos aplicativos. Os comentários são positivos? Existem recomendações? As reclamações são de um único problema? O App tem muitos relatos de erros e reclamações sobre o número de propagandas.”

Ative a verificação em duas etapas

Não deixe de filtrar as configurações

“Analise as políticas de privacidade e as permissões dos apps e habilite somente o necessário para o seu funcionamento primordial. Na configuração dos aparelhos existe um aba de aplicativos e nela é possível fazer este tipo de seleção.”