Zoológico Municipal do Parque Estoril é reaberto ao público

16/08/2021 | 10:49



A Prefeitura de São Bernardo reabriu, na manhã do último domingo (15), o Zoológico Municipal do Parque Estoril (que fica localizado na Rua Portugal, altura do número 1.100). O local estava fechado desde fevereiro deste ano, devido às restrições do Plano São Paulo. Segundo informações da administração, a reabertura foi possível após o avanço da vacinação e a redução da ocupação dos leitos de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) no município. A ação também está inserida no calendário de aniversário de 468 anos da cidade.

De acordo com a Prefeitura, a reabertura ocorre com limite máximo de 60% da capacidade do espaço, além do uso obrigatório das máscaras e distanciamento social.

PRESERVAÇÃO FAUNA – O Zoológico Municipal é a única instituição voltada ao cuidado do animal silvestre na região. Trata-se de um dos principais instrumentos da administração para a preservação e cuidado com a fauna e a flora do município. O espaço abriga 250 animais de 70 diferentes espécies, em viveiros adaptados para atender as necessidades de cada um.

Mesmo fechado ao público, o Zoo manteve nos últimos meses os cuidados aos animais que estão no equipamento. De janeiro até agosto, 210 animais vítimas de ação de traficantes e de traumas causados por acidentes e maus-tratos foram resgatados e atendidos pela equipe de veterinários e cuidadores.

O espaço funciona de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 3 (pedestre e pessoas no veículo, com pagamento apenas em dinheiro). Crianças até 7 anos e idosos não pagam. Para entrar gratuitamente, basta o morador da cidade fazer uma carteirinha do parque, na administração.