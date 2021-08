Real Madrid anuncia a renovação de contrato com goleiro belga Courtois até 2026

16/08/2021 | 10:46



O goleiro belga Thibaut Courtois, de 29 anos, titular absoluto da seleção de seu país, renovou contrato com o Real Madrid e seguirá no clube espanhol até 2026. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela direção merengue nas redes sociais e no site oficial.

"Thibaut Courtois assinou a renovação do contrato com o Real Madrid, ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez. O goleiro permanecerá vinculado ao clube até 30 de junho de 2026. Após a assinatura do novo contrato, foi presenteado com uma camisa com seu nome e o número 2026", informou uma pequena nota oficial divulgada pelo Real Madrid.

O goleiro está no Real Madrid desde a temporada 2018-2019 e, no último fim de semana, na rodada inaugural do Campeonato Espanhol, alcançou a marca dos 100 jogos pelo clube de Madri no triunfo por 4 a 1 sobre o Alavés, fora de casa.

"Eu amo fazer parte do Real Madrid e prolongar minha relação com o clube até 2026 é uma verdadeira honra", afirmou o goleiro em seu site oficial, dizendo ainda qual é o seu maior desejo: "Não é segredo que ganhar uma Liga dos Campeões com o Real Madrid está no topo da minha lista. Esse clube e seus torcedores merecem isso", salientou Courtois, que tem três títulos com a camisa merengue: Supercopa da Espanha (em 2020), Campeonato Espanhol (2020) e Mundial de Clubes da Fifa (2018).

Formado no Genk, clube belga que iniciou a sua carreira profissional, Courtois rumou com apenas 19 anos ao Atlético de Madrid, onde se manteve durante três temporadas, tendo depois sido negociado com o Chelsea em 2014, passando quatro temporadas na equipe de Londres.

Em 2018, Courtois recebeu o prêmio de melhor goleiro do ano da Fifa, depois de ter sido considerado o melhor da posição na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na competição, a Bélgica terminou na terceira colocação.