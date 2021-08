Tarcísio Filho fala sobre a morte do pai, Tarcísio Meira: - Sempre terei saudades, a vida toda

16/08/2021 | 10:11



Tarcísio Filho falou sobre a morte do pai, Tarcísio Meira, que foi vítima de complicações da Covid-19 na última quinta-feira, dia 12. Em entrevista ao Fantástico do último domingo, dia 15, o ator comentou sobre o assunto:

- Eu não deixei nada pendurado com o pai. Sempre terei saudades, a vida toda. Mas eu não deixei nada pendurado. Eu só quis vir falar porque é um momento muito íntimo, de dor, muito pessoal, mas nós fomos acometidos e submersos por uma onda de amor e solidariedade como há muito tempo eu não vejo. Então, tenho que de alguma forma dizer obrigado a essas pessoas. Está sendo muito importante.

Ele ainda comenta sobre a surpresa que a família teve ao saber que Tarcísio e Glória Menezes haviam sido diagnosticados com o novo coronavírus:

- O pai sempre foi um homem muito simples. Os prazeres eram simples. Estar junto a terra era muito importante para o pai. Ele já tinha algumas comorbidades sérias: problemas renais, pulmonares. Mesmo com a vacina ele teria que ter extremo cuidado. Minha mãe está bem por causa da vacina. Eles saíam para coisas muito eventuais, foi uma surpresa.

O ator também falou da relação de amor entre os pais e de como foi dar a notícia da morte de Tarcísio para a mãe, Glória:

- Eu acho que existia um grande fascínio de um para com o outro. De toque, de olhar, de estar junto. É maravilhoso de perceber isso. Eu sinto muito orgulho. (...) Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Eu me preocupava como ela ia reagir. Ela está frágil. Ela está passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade do momento. Ela não se nega a viver aquilo, se ela tem que chorar, ela vai chorar. Ela não tem barreiras com os sentimentos dela, ela não nega a vida.

O ator contou que levou a mãe para se despedir do pai, mas que ainda fará um ritual de despedida com as cinzas dele:

- Ela se despediu do pai, eu levei ela. Faz parte do ritual, tem que ser vivido, você tem que olhar e você tem que dizer adeus. Meu pai sempre pediu: meu filho, quando eu morrer, que quero que você pegue as minhas cinzas e jogue na fazenda. Eu vou fazer isso, esse ritual de passagem, eu vou fazer com a mãe. Eu vou sentir falta, mas quem não sentiria? Ele sempre foi um contador de histórias brasileiras, e o ponto final da história do pai fez o Brasil chorar.

Vale lembrar que Glória Menezes também foi internada por causa da Covid-19. Ao programa, Tarcísio Filho revelou que a mãe deve ter alta do hospital nesta segunda-feira, dia 16.

Homenagens

Também no programa Fantástico do último domingo, famosos fizeram homenagens para Tarcísio Meira. O ator Thiago Lacerda relembrou um trecho da obra O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, em que é apresentado o personagem Rodrigo Cambará, interpretado por Tarcísio em 1985:

- Eu tive o privilégio de dividir esse personagem com o Tarcísio, quase 30 anos depois, no cinema. Todos os nossos encontros serviram de alguma maneira como inspiração para esse momento e também pra toda a minha carreira. Tarcísio Meira era um ator épico, heroico, um norte para muitos de nós, com seu profissionalismo, com sua disciplina, com seu talento e um carisma inigualável. Que honra ter cruzado o seu caminho. Obrigado por tanto, Tarcísio.

Já o ator Tony Ramos também fez uma homenagem ao amigo:

- Ele ajudou muita gente, mais do que vocês possam imaginar. Tudo discretamente. Uma vez, conversando com ele, ele disse: Ah, Tony, quem ajuda não anuncia, não propaga. Maravilhoso isso.

- Eu me lembro do dia em que o Tarcísio foi convidado para ir para a Globo. Era uma pessoa generosíssima, disse o ator Fúlvio Stefanini.

- A pessoa Tarcísio Meira sempre muito fora do personagem, sempre muito fora dessa entidade Tarcísio Meira. Cara simples, um cara da fazenda, um cara do campo, um cara que se dava muito bem com as pessoas mais simples. Que gosta da simplicidade, de gente de verdade. (...) Ele era uma pessoa muito bem-humorada. Ele era uma pessoa de uma gargalhada farta, de um sorriso largo. Sempre muito engraçado, espirituoso, divertido. E ele só conseguia trabalhar na alegria, afirmou a atriz Claudia Raia.

- Ele era uma criatura muito doce. O oposto do que muitos consideram um sinal de ser homem, hoje em dia. Ele era um homem gentil. Gentil com as pessoas, gentil com os funcionários, tratava as mulheres com uma extraordinária delicadeza, contou Bruna Lombardi.