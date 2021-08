Marcos Mion relembra participação em seriado de Sandy & Junior e fala sobre assumir o Caldeirão: - Posso estar mais feliz?

16/08/2021 | 10:10



Marcos Mion é só alegria desde que anunciou sua contratação pela Rede Globo! Depois de ir a uma reunião com Boninho, gravar um episódio do Lady Night e participar do Encontro com Fátima Bernardes, o famoso apresentador também deu uma entrevista para o Fantástico que foi ao ar na noite do último domingo, dia 15, e comentou um pouco mais sobre como foi sua primeira semana na emissora.

O destaque, é claro, foi para o momento em que recebeu o crachá. Poucos talvez saibam, mas Mion conta que esse foi o primeiro crachá que teve em 21 anos de carreira - e ele não poderia ser mais especial:

- Eu nunca tive um crachá, essa é a verdade. É o primeiro crachá que eu tirei de fato, e é o crachá da Globo né? Na mesma hora lembrei do Bozó, do personagem do Chico Anysio [que falava sobre o crachá da Globo]. É uma felicidade muito genuína. Ter o crachá não deixa de ser a concretização da realização de um sonho.

A emoção, é claro, só aumentou quando o apresentador recebeu um presente da repórter que conduzia a entrevista: um cordão de crachá do modelo antigo, que não é produzido mais, na cor azul escura e com o logo da empresa desenhado em branco.

Mas se engana quem pensa que esta foi a primeira vez que Marcos pisou nos estúdios da emissora! Na verdade, sua estreia no canal ocorreu em 1999, quando ele atuou no seriado Sandy & Junior:

- Foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz, e eu aprendi muito.

A partir de setembro, Mion assume as tardes de sábado, e já recebeu um recado de Luciano Huck:

- Cuida bem do meu sábado!

O Caldeirão passará por algumas mudanças, mas o novo apresentador garante que o quadro Tem ou Não Tem permanecerá na grade com algumas pequenas alterações. A novidade ainda trará um novo quadro, que celebra a carreira de Marcos Mion:

- Isso a Globo Mostra, é a releitura do quadro que eu inventei com 19 anos de idade, quando eu cheguei na MTV. Eu analisava os videoclipes e sempre tive o sonho de fazer isso com o acervo da Globo. Pensa numa pessoa, numa criança feliz! Com 21 anos de carreira extremamente bem sucedidos, você ter a vulnerabilidade de falar: Eu estou muito feliz, isso acabou motivando as pessoas a acreditarem que elas podem correr atrás do sonho delas também.

Mas os planos para Mion na emissora não param por aí. No comando do Caldeirão até dezembro de 2021, ele irá apresentar um novo reality chamado Multishow, que estreia em 2022, e deve estar à frente do Rock in Rio e do Lollapalooza, ambos previstos para o próximo ano. Com tudo isso pela frente, ele entrega que toda a família está realizada:

- Qual é a única coisa que a gente rezava todo dia, sem ser pra nossa família e para nossa saúde? Que o papai vai pra Globo. Há anos. Porque é o seguinte, reza de criança vai direto, né? Agora a gente só agradece, porque a reza para ir pra Globo já funcionou. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é imprimir diversão, alegria, alto astral. Vou trabalhar do jeito que eu gosto, onde eu queria? Posso estar mais feliz?

Mion e a Mionzada!

Durante a reportagem, Mion ainda apareceu ao lado da esposa, Suzana Gullo, dos três filhos - Romeo, Donatella e Stefano -, e dos quatro cachorros - Panqueca, Paçoca, Pipoca e Pudim. O apresentador conta que são necessários dois carros para transportar a família inteira, a quem ele chama carinhosamente se Mionzada.

Suzana conta que, mesmo com a agenda corrida, Marcos sempre quis se colocar à frente do cuidado das crianças, e admite que os dois disputavam até mesmo para dar banho nos filhos:

- Ele sempre foi aquele pai muito ativo e muito presente.

O apresentador ainda mostra que, entre as diversas tatuagens que possui, três delas são dedicadas aos filhos e representam a primeira vez que cada um deles conseguiu escrever o próprio nome - além de um olho dedicado à esposa. Ele também comentou sobre o espectro autista de Romeu, destacando que ainda pretende lutar por essa causa:

- Deus me presenteou com o Romeu, meu filho mais velho, que faz parte do espectro autista. E essa é a nossa causa, ser porta-voz do meu filho dos mais de dois milhões de autistas que existem no nosso país.