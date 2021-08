Camila Cabello fala de críticas sobre seu corpo: - Isso é exaustivo

16/08/2021 | 10:10



Camila Cabello voltou a falar sobre as críticas que recebe sobre seu corpo nas redes sociais. Em bate-papo com o Fantástico, a cantora, que tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, afirmou que os filtros usados nos aplicativos têm contribuído para que as pessoas não enxerguem os corpos reais das mulheres:

- Eu acho que hoje em dia a gente se acostumou tanto a usar os filtros nos vídeos e fotos que as pessoas na internet tem um padrão: magra, alta. E isso nem sempre é real. Nós temos os nossos corpos reais e o mundo não quer ver uma mulher real, com pelos, celulite, estrias. Eu sinto que as mulheres não podem simplesmente existir e isso é exaustivo, disse ela, em tom de desabafo.

Ela, que acaba de lançar um novo single, Don''t Go Yet, também falou sobre a possibilidade de vir ao Brasil em breve, citando que está dando um passo de cada vez em sua carreira, mas que tem planos de voltar, sim, ao país, já que ama estar por aqui:

- Amo vocês, estou com saudades. Espero vê-los logo!