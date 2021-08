Internado com Covid-19, Zeca Pagodinho canta para enfermeiros e médicos

16/08/2021 | 09:10



Internado com Covid-19, Zeca Pagodinho parece se recuperar bem da infecção do vírus. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o cantor até fez a alegria de enfermeiros e médicos que estavam de plantão no último domingo, dia 15, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, onde está hospitalizado.

Zeca Pagodinho, que está com 62 anos de idade, mostrou o lado seresteiro e cantou algumas músicas do repertório de Lupicínio Rodrigue e de Silvio Caldas, segundo o colunista.

Ele ainda afirmou que está se sentindo bem, sem apresentar sintomas da doença, e que está feliz com as mensagens que tem recebido dos amigos.