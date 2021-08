Veja o que fazer em Destin, Flórida, uma das praias mais incríveis dos EUA

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



16/08/2021 | 07:56



Se você está à procura de o que fazer em Destin, Flórida, provavelmente já ouviu falar que o destino é a grande estrela da Costa Esmeralda. Situada a cerca de seis horas de carro de Orlando, essa região conta com lindas faixas de areias banhadas por águas esverdeadas (daí o nome “esmeralda”) e cristalinas, que se mantêm quentes quase que o ano todo.

Muito procurada por famílias, Destin reúne o que há de melhor nos balneários americanos. Mais do que praias cênicas, o destino conta com bons restaurantes, hotéis de todos os níveis, atrações diversas e, acima de tudo, uma grande estrutura turística.

Como chegar a Destin

Antes de saber o que fazer em Destin, Flórida, é importante descobrir como chegar lá. Para a maioria dos brasileiros, o caminho mais fácil é via Orlando, mesmo. De lá, basta seguir pela Interstate 75 (I-75) por cerca de seis horas até a cidade da Costa Esmeralda.

No caminho, você vai passar por Talahasse, a capital da Flórida. Uma vez em Destin, há ao menos duas outras cidades que merecem entrar no planejamento da viagem: Panama City, ao sudeste, e Pensacola, ao noroeste. Ambas ficam a cerca de 1h30min de distância e contam com praias lindas.

A região de Destin também conta com um aeroporto, onde chegam voos locais de diversos destinos americanos, como Miami.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Onde ficar em Destin

Paulo Basso Jr. Algas dão o tom verde ao mar

Você saberá melhor o que fazer em Destin, Flórida, ao entender a geografia local. O point turístico da cidade é o Harbor Boardwalk, um local repleto de atrações, cujos detalhes explico abaixo. Próximo a ele há muitos restaurantes e hotéis. Ficar perto da praia custa mais caro, mas vale a pena, já que há muitas opções pé na areia.

Perto dali está o Henderson Beach State Park, onde estão as faixas de areia mais desejadas da região. Em volta dele também há boa infraestrutura turística e um dos melhores resorts do pedaço, o The Henderson Beach Resort And Spa.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Quanto mais você se afasta dessa região, a tendência é encontrar melhores preços. No sentido leste, até Miramar Beach, não faltam opções de hospedagem. Ao oeste está Okaloosa Island, que tem praias muito semelhantes às de Destin, porém mais vazias e com hotéis de bom nível mais em conta.

Okaloosa Island liga Destin a Fort Walton Beach. É nesta cidade que está o aeroporto local e também algumas atrações turísticas da região.

Como se deslocar em Destin

Paulo Basso Jr. Você precisará de carro para ir a restaurantes como o Dewey Destin’s Seafood

Por conta das condições geográficas e do estilo de urbanização típico dos EUA, o melhor jeito de se deslocar em Destin é de carro – confira promoções de aluguel na região aqui. Há diversas pontes que ligam as ilhas locais e, de forma geral, a maior parte dos restaurantes fica a cerca de 15 ou 20 minutos da praia, em vias que nem sempre têm calçamento.

Dá também para usar aplicativos de motoristas particulares, como o Uber. A frota disponível na região, porém, não é das maiores e você pode ter de esperar muito tempo na hora de decidir o que fazer em Destin, Flórida.

Fique esperto também em relação ao trânsito. Como há apenas uma avenida que conecta todos os destinos litorâneos, em horários de pico, como no fim da tarde, os deslocamentos em Destin, nas altas temporadas, podem consumir minutos preciosos da viagem.

Quando ir a Destin

Paulo Basso Jr. Pôr do sol em Destin

Faz calor o ano inteiro na Flórida, então qualquer época do ano é convidativa para ir a Destin. Vale saber, porém, que a alta temporada na região é no inverno do Hemisfério Norte (no fim e começo do ano), já que muitos americanos fogem do inverno para curtir o calor que se mantém por lá.

Nesse período, os preços costumam subir, assim como nas férias de verão do meio do ano. O melhor, portanto, é aproveitar o destino no outono e na primavera, quando há menos turistas no pedaço e as águas continuam quentes.

O que fazer em Destin, Flórida

Praias

Na hora de planejar o que fazer em Destin, Flórida, é preciso priorizar as praias, grandes estrelas da região. Todas elas têm areias finas, brancas e que não esquentam muito, graças à grande presença de quartzo. Isso sem contar os peixinhos, que podem ser avistados no rasinho em meio às algas, que dão o tom esverdeado ao mar.

Divulgação O Henderson State Park merece entrar na lista de o que fazer em Destin, Flórida

Em geral, o mar é agitado, embora se mantenha raso por uma boa distância. As ondas não chegam a ser boas para surf, mas quebram intensamente. Por isso, muita gente leva boias e pequenas pranchas, a fim de fazer bodyboard ou skimboard (feito na beira do mar, numa mistura de surf e skate). Os mais habilidosos também podem se arriscar no stand up paddle.

As praias mais badaladas de Destin são as do Henderson Beach State Park. Isso porque a reserva é protegida e não tem grandes edifícios ao redor. É preciso encontrar o estacionamento e seguir pequenas trilhas para chegar à faixa de areia.

Destin Beach, ao leste, está margeada por grandes condomínios de prédios, muitos deles com apartamentos disponíveis para aluguel. A região conta com boa estrutura, com diversos estacionamentos, todos eles com banheiro e chuveiro. Nas altas temporadas, costuma ficar bem cheia

Confira aqui excelentes opções de pacotes de viagens para os EUA.

Paulo Basso Jr. É possível alugar cadeiras e guarda-sol nas praias

Na praia, dá para alugar cadeiras e guarda-sol, por preços que variam de US$ 20 a US$ 50 por dia, dependendo da época do ano. Mais barato é ir a algum mercado por perto e comprar os seus próprios acessórios, mesmo que depois não dê para trazer para casa.

Para quem procura praias mais tranquilas, uma boa dica é seguir para Okaloosa Island. A costa ali não deve em nada para a de Destin, mas costuma ficar mais vazia e tem hotéis com preços melhores.

Paulo Basso Jr. Okaloosa Island

Há um píer de pesca na região, do qual dá para tirar lindas fotos. E também diversos pontos com estacionamento, chuveiro e banheiro.

Por ser menos turística que Destin, porém, Okaloosa Island não conta com bons restaurantes e lojas, por exemplo. Para isso, você terá que se deslocar de carro até a região de Harbor Boardwalk, a cerca de 20 minutos de carro.

Em todas as praias locais, é possível consumir álcool, algo não tão comum nos EUA. As bebidas, porém, devem estar em latas e com os rótulos encobertos.

Harbor Boardwalk

Paulo Basso Jr. Harbor Boardwalk

O Harbor Boardwalk está em todas as listas de o que fazer em Destin, Flórida. Trata-se de um centrinho comercial com diversas lojinhas, bares, restaurantes e atrações para turistas de todas as idades. Tem pula-pula para crianças, tirolesa e muito mais.

Um dos destaques do pedaço é o enorme bar Margaritaville. Ali, dá para tomar drinques e curtir o vaivém intenso da região.

Do Harbor Boardwalk também é fácil chegar a alguns dos melhores restaurantes locais, como o Dewey Destin’s Seafood, o Thai Tanic e, ainda, o agitado barzinho McGuire’s Irish Pub. Todos ficam do outro lado da avenida.

Paulo Basso Jr. McGuire’s Irish Pub

Do Harbor Boardwalk também saem passeios para ver golfinhos, já que há muitos deles na região (com sorte, você até avista alguns das praias). Alguns são feitos ao pôr do sol. Uma das companhias mais recomendadas é a Destin Dolphin Cruise, cujos tours de 1h30min custam em torno de US$ 20 por pessoa.

Crab Island

A Crab Island é o lugar que não pode ficar de fora na hora de planejar o que fazer em Destin, Flórida. Trata-se da grande atração local, cuja história é curiosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Destin Florida Crab Island (@crab_island)

Apesar do nome, quem vai até lá não vê mais uma ilha. Isso porque o banco de areia, que fica a oeste da Destin Bridge, ficou submerso após a passagem de um furacão, há muitos anos.

Isso deu origem, no meio do mar, há um lugar rasinho, com águas claras e quentes, onde é possível mergulhar e se divertir. Há quem diga que o nome crab (caranguejo) venha do fato de as pessoas ficarem ali o dia todo, com a água pela cintura, mas geólogos locais apontam que, antes de ficar submersa, a ilha tinha o formato do animal.

Há diversas maneiras de chegar à Crab Island. Muita gente aluga barcos (do tipo pantoon ou até pequenos iates) e jet-skis no Harbor Boardwalk, que fica ali do lado. É tão perto que também dá para ir de caiaque, remando por cerca de 20 minutos. O melhor de tudo é alugar os com fundo transparentes. O para duas pessoas custa US$ 99 por dia na Crab Island Adventure.

Outras atrações em Destin

Para quem viaja com crianças, principalmente, há outras atrações para colocar na lista de o que fazer em Destin, Flórida. Uma delas é o Air Force Armament Museum, que fica ao lado da Base da Força Aérea de Eglin (uma vez na região, você verá muitos caças riscando o céu).

Trata-se da única instalação nos Estados Unidos dedicada à exibição de armamento da Força Aérea. Lá, você encontra caças usados em guerras e até mesmo bombas enormes.

Divulgação Destin Commons

Destin também conta com um aquário, chamado Gulfarium Marine Adventure Park, que pode ser um bom refúgio em dias chuvosos (embora não seja o tipo de atração que costumo incentivar). Mas o que a criançada gosta mesmo é do Big Kahuna’s Water And Adventure Park, parque aquático repleto de toboáguas.

Para os adultos, por sua vez, há um shopping simpático na região. Trata-se do Destin Commons, com diversas lojas de grifes que os brasileiros gostam, como Pandora, Forever 21 e Chico’s. Elas ficam a céu aberto, em um ambiente bastante acolhedor.

Onde comer em Destin

Ao decidir o que fazer em Destin, Flórida, considere os restaurantes nos arredores, para ter uma boa experiência gastronômica. Seguem algumas casas que valem a visita:

Paulo Basso Jr. Dewey Destin’s Seafood

Este restaurante é tão importante para a região que a família proprietária, que vive há muito anos na região, desde quando ela era uma simples vila de pescadores, emprestou seu sobrenome à cidade. Os “Destin” estão lá até hoje, pescando e servindo peixes e frutos do mar frescos em ambientes cercado de píeres, do qual dá para avistar a Crab Island. Tudo por lá é fresco, simples e delicioso.

Os fãs de comida italiana encontram aqui ótimos pratos, com destaque para as massas e um excelente risoto de frutos do mar. A casa também serve boas pizzas. Na hora da sobremesa, não dispense o tiramisù.

Gosta de comida japonesa? Passe aqui então para provar os cortes de alguns peixes frescos da região e de outros destinos.

Recebi essa dica de uma amiga, a Mari Vidigal, do Ideias na Mala. Não consegui ir, mas ela disse que a comida tailandesa é maravilhosa por lá.

Hotéis em Destin, Flórida

The Henderson Beach Resort And Spa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Henderson (@thehendersonfl)

Este é um dos melhores resorts de Destin. Fica muito bem localizado, já que dá acesso ao Henderson Beach State Park. A estrutura é ótima e indicada para quem busca ambientes mais sofisticados.

—

Courtyard by Marriott Sandestin at Grand Boulevard

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gay Travel Information (@gaytravelinformation)

Confortável e com ótimo café da manhã, este hotel é uma boa dica para quem não se importa em ficar um pouco mais afastado do centrinho turístico de Destin. Como está um pouco distante da praia, é indicado para quem viaja de carro.

—

Fairfield Inn And Suites by Marriott Fort Walton Beach-West Destin

Paulo Basso Jr. Fairfield Inn And Suites by Marriott Fort Walton Beach-West Destin

Pequeno, mas com quartos amplos, este empreendimento é perfeito para quem só quer saber de praia. Afinal, dá acesso direto à faixa de areia. Tem estacionamento e café da manhã gratuito, ótimo atendimento e uma piscina climatizada que fica aberta até 22h.

—

Hidden Dunes

É difícil achar vaga aqui, já que este condomínio de apartamentos fica dentro do Henderson Beach State Park. Caso consiga, porém, vale a pena alugar uma unidade, de preferência com vista para as dunas e o mar.

—

Silver Dunes

Divulgação Condomínio com apartamentos de aluguel em Destin

Mais um condomínio de apartamentos bacana e bem localizado em Destin, entre o Henderson Beach State Park e o Harbord Boardwalk. Tem unidades avarandadas para até 12 pessoas. Como é bastante procurado, o ideal é fazer reservas com antecedência. Conta com piscinas e dá acesso direto à praia.

—