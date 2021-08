João Paulo garante empate para o Santos no Ceará

das Agências



Em jogo aberto e animado no Castelão, o Fortaleza perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão ao empatar em 1 a 1 com o Santos na noite de ontem. O time cearense saiu de campo lamentando, já que teve dois gols anulados e perdeu um pênalti no fim. Lucas Crispim foi o autor do gol dos donos da casa e Carlos Sánchez anotou o dos visitantes, ambos na etapa inicial. João Paulo brilhou nos acréscimos ao defender a penalidade cobrada por Crispim.

O Fortaleza tem 31 pontos e permanece em terceiro, a um do Palmeiras, e com seis a menos que o líder Atlético-MG. O Santos não progride na tabela do Brasileirão ao somar seu segundo empate seguido e aparece em nono, com 21. Ao menos foi o primeiro paulista a tirar pontos do adversário, que havia vencido Red Bull Bragantino, Corinthians, São Paulo e Palmeiras no torneio.

O primeiro tempo leve domínio do time cearense, mas o que se viu foi um confronto franco, de modo que uma equipe atacava e a outra respondia na sequência, sem a cautela em excesso vista em muitos jogos e o medo de ter sua defesa vazada. O ritmo permitiu que saíssem os dois gols da primeira etapa. Os donos da casa abriram o placar aos 22 minutos, com Lucas Crispim, pegando de primeira: 1 a 0. Os visitantes responderam rapidamente e empataram: Pirani cruzou e Carlos Sánchez apareceu livre para cabecear ao gol vazio.

Na etapa final, o VAR anulou dois gols do Fortaleza. E, no fim, o árbitro de vídeo auxiliou a confirmar pênalti para o time da casa, cobrado por Lucas Crispim e defendido por João Paulo.