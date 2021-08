Timão vence Ceará com golaço de Renato Augusto

das Agências



15/08/2021 | 22:31



O Corinthians fez aquilo que deveria ser obrigação de qualquer time quando joga em casa. Pressionou o adversário, não deu espaço e garantiu a vitória. O Ceará, que estava há 11 jogos invicto, foi dominado e perdeu por 3 a 1 ontem, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. O garoto Adson foi o nome do primeiro tempo ao marcar por duas vezes. Na etapa final, destaque para a reestreia de Renato Augusto. Ele entrou aos 20 minutos, com a vitória encaminhada. Era momento do jogo que o adversário estava melhor. O camisa 8 deu ao Timão mais posse de bola e ainda marcou um golaço ao acertar chute de fora da área no ângulo.

O técnico corintiano repetiu os titulares do empate com o Santos. O entrosamento já foi bem melhor. O time atacou pelos dois lados e não permitiu que o Ceará passasse do meio-campo. O primeiro gol saiu logo aos 16 minutos. Jô serviu Roni na esquerda. Ele rolou para o meio da área e Adson apareceu livre para marcar. A pressão continuou. Um pouco depois, Fábio Santos cruzou e Adson fez o segundo, de cabeça.

No segundo tempo, o Corinthians tirou o pé e o Ceará passou a pressionar. Cássio fez duas boas defesas. Sylvinho percebeu que era o momento de retomar o domínio do meio-campo e colocou Renato Augusto. E na primeira chegada do veterano ao ataque, dominou de fora da área e mandou no ângulo de Richard.

O Ceará não desistiu da partida. Rick avançou e mandou uma bomba sem chances para Cássio. Sylvinho, então, mexeu novamente no time, reforçou a marcação e segurou o resultado positivo.