Grande ABC oferece 943 oportunidades de emprego

Yara Ferraz



15/08/2021 | 22:30



Para quem busca recolocação no mercado de trabalho, a região disponibiliza 943 oportunidades nesta semana. Há opções para repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza e vendedor, entre outras.

A maior parte está disponível no CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André, com 420 vagas. Deste total, 82 são para repositor de mercadorias e 70 para auxiliar de limpeza. Também há 60 oportunidades para operador de telemarketing ativo e receptivo, e especialista em relacionamento com cliente, exclusivo para PCD (Pessoa Com Deficiência). Para atendimento, é necessário realizar agendamento por meio do telefone 4433-0776, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 144, sendo 40 para vendedor porta a porta, 20 para ajudante de motorista, 20 para auxiliar de expedição e 20 para motorista de caminhão, entre outras funções. A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferece 248 vagas. O cadastramento é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Em Diadema são 30 oportunidades. Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.

No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá são 43 postos de trabalho abertos, a maioria (dez) de ajudante para carga e descarga. Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, bairro Matriz, com RG, CPF e carteira de trabalho.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 58 opções. Há seis vagas para caldeireiro, cinco para eletricista de instalações de veículos automotores grandes e cinco para funileiro de manutenção, entre diversas opções. O PAT funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h.

CURSOS TÉCNICOS

O Novotec Expresso, iniciativa do governo do Estado que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, reúne 1.061 inscrições abertas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. Há cursos para assistente financeiro, computação em nuvem, ajudante de logística, jogos digitais e técnicas de atendimento, entre outras opções.

O Novotec Expresso não possui processo seletivo e todos os jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo, estão aptos a se candidatar. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site www.novotec.sp.gov.br.

Programa vai dar orientação profissional a jovens de Mauá

Pensando em ajudar os jovens em início de carreira e trabalhadores em busca de recolocação profissional, a Prefeitura de Mauá anunciou o prograna Meu Emprego. O projeto é do governo do Estado e oferece orientação profissional por meio de encontros com atividades teóricas e práticas. O curso e o material são gratuitos.

Os temas abordados durante as aulas envolvem autoconhecimento, criação de currículo, preenchimento de formulários de emprego, tipos de entrevistas, planejamento financeiro, testes aplicados pelos empregadores e trabalho por conta própria, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas amanhã e quarta-feira, das 8h30 às 16h30, na Secretaria de Trabalho e Renda, localizada na Rua Jundiaí, 63, bairro Matriz. A idade mínima para participar das aulas é 16 anos. Interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e título de eleitor.