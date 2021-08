Santo André assume liderança na vacinação do Grande ABC

da Redação



15/08/2021 | 22:10



Santo André ultrapassou ontem São Caetano na cobertura da população vacinada com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A cidade assumiu a liderança na região com 73,1% de cobertura, enquanto São Caetano, que não aplicou frações ontem, permanece com 72,7%. O índice considera todos os habitantes e não somente o público adulto. Apreciando as sete cidades, o Grande ABC já imunizou 66,47% dos habitantes com a primeira dose, o que equivale a 1,8 milhão. Totalmente imunizados são 740,4 mil, ou seja, 26,37%.

A Prefeitura de São Bernardo inicia hoje a imunização de jovens com idade entre 16 e 17 anos com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. O agendamento é obrigatório e deve ser feito pelo site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/coronavírus) ou pelo app SBC na Palma da Mão. Os postos avançados de imunização funcionam das 8h às 12h e das 13h às 17h.

CASOS

Ontem, foram registrados mais 84 infecções pelo Covid-19 no Grande ABC, alcançando o total de 243.142 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia. Também foram reportadas mais cinco mortes – total de 9.837. Somente Santo André, São Bernardo e São Caetano atualizam os números durante o fim de semana.

O número de mortes no Brasil chegou a 569.411, de acordo com o Ministério da Saúde, acrescentando os 270 óbitos de ontem. No mesmo período, também foram notificados 13.957 novos positivados para a doença, totalizando 20,3 milhões. Por fim, o Estado soma 4,1 milhões de casos confirmados durante toda a pandemia e 142.588 vítimas fatais.