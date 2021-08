Leitos do SUS aumentam 22% durante a pandemia

Aline Melo



16/08/2021 | 07:02



O número de leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) no Grande ABC aumentou 22,2% entre janeiro de 2020 e junho de 2021, apontam dados do DataSUS, banco de informações do Ministério da Saúde. No período, também houve inversão na proporção entre leitos públicos e privados. Se antes da pandemia a maior parte das acomodações era de unidades particulares de saúde, durante o enfrentamento à Covid-19 essa proporção se inverteu. Apesar de esse indicativo ser um legado positivo da maior crise sanitária em 100 anos, especialistas apontam que a tendência é que boa parte das estruturas seja desmobilizada quando a Covid estiver sob controle.

Professora titular de saúde coletiva na FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Vania Nascimento acredita que, em se controlando a pandemia, os leitos que foram abertos para atender pacientes Covid devem ser desativados. A especialista pontua que muitos dos leitos foram abertos com aporte de recursos federais emergenciais e que há casos de leitos de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) que foram destinados para atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus, mas que, passando a fase crítica da pandemia, haverá demanda para outras enfermidades.

“Muitas pessoas que evitaram procurar auxílio médico com medo da Covid podem ter seus quadros agudizados e então haverá a necessidade desses leitos”, pondera.

A coordenadora de enfermagem na Estácio Ourinhos, Carolina Polido, corrobora a avaliação da docente da FMABC e destaca que o recurso extra disponibilizado ao SUS para a pandemia não deve ter seu fluxo de repasse mantido. “Em localidades mais afastadas, que já tinham pouca estrutura, pode ser que os leitos sejam incorporados às redes públicas. Mas no Estado de São Paulo, por exemplo, que já contava com uma rede mais robusta, embora abaixo do ideal, a tendência é de desmobilização e retorno aos patamares anteriores à pandemia”, completa.

Vania avalia que a pressão por leitos de urgência deve ser uma situação observada na região, com o agravamento de quadros como hérnias e cálculos na vesícula. “Porque não temos leitos suficientes para procedimentos eletivos e muitas dessas pessoas só são atendidas quando seus estados de saúde se agravam”, afirma.

Carolina destaca, no entanto, que, embora a desmobilização dos leitos deva ser observada na região em nível nacional, não é possível prever em que momento isso pode ocorrer, devido à presença cada vez maior de casos de Covid resultados de infecções da variante delta, que tem maior poder de contaminação.

“A gente vai ter que lidar com as novas cepas que vão continuar aparecendo, porque não vamos conseguir tirar esse vírus de circulação”, avalia. “Vamos reduzir as incidências, melhorar a cobertura vacinal, mas não vamos tirar de circulação”, reitera.