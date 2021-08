2000 a reeleição sacramentada

Ademir Médici



16/08/2021 | 07:22



Em 1º de outubro de 2000 houve eleições municipais em todas as prefeituras e câmaras municipais do Brasil, com o segundo turno marcado para 29 de outubro.

ELEIÇÃO 38

Na história das eleições municipais do Grande ABC, a de 2000 foi a 38ª da história, segundo levantamento desta página Memória que cobre o período 1892 a 2020.

781 – No Brasil, em 2000, estavam aptos a votar 109.826.263 eleitores, distribuídos em 5.656 municípios, com 30 partidos registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

782 – Os registros partidários tiveram início em 1981, ano em que o regime militar extinguiu o bipartidarismo, com o objetivo de dividir a oposição.

783 – A legenda mais antiga, em 2000, era a do PMDB, herdeiro do antigo MDB. A mais nova sigla, então, era a do PGT (Partido Geral dos Trabalhadores), registrado em 1999.

784 – PSDB, PFL, PMDB, PT, PPB, PDT eram considerados os maiores partidos que concorreram isoladamente ou em coligação.

785 – Pelo Brasil afora, apresentaram-se 15.036 candidatos a prefeito: 13.893 homens, 1.139 mulheres. Quatro concorrentes não informaram o sexo ao TSE.

786 – Às câmaras municipais, 367.899 foram os candidatos (297.354 homens, 70.422 mulheres; 123 não informaram o sexo).

787 – Na região, Celso Daniel (Santo André), Mauricio Soares (São Bernardo), Luiz Tortorello (São Caetano), Maria Inês Soares (Ribeirão Pires) e Ramon Velasquez (Rio Grande da Serra) foram eleitos prefeitos no primeiro turno; no segundo turno, José de Filippi Junior foi eleito em Diadema e Oswaldo Dias, reeleito em Mauá.

788 – Para as câmaras municipais das sete cidades foram eleitos 55 vereadores novos, de um total de 135. A renovação média nos legislativos chegava a 38,89%. Cada Câmara tinha 21 vereadores, à exceção de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde o número caia para 15 parlamentares.

789 – No domingo, 1º de outubro de 2000, o Diário publicou a seguinte manchete: ‘Cinco estão eleitos; Mauá é dúvida e Diadema tem segundo turno’.

E escreveu, na Primeira Página: “Mais de 1,5 milhão de eleitores vão às urnas hoje no Grande ABC para reeleger cinco candidatos a prefeito, de acordo com pesquisa A. Franceschini Análises de Mercado/Diário”.

790 – O Diário OnLine ganhava corpo, duas décadas atrás, noticiando a apuração voto a voto, cidade a cidade, destacando o Editorial: ‘Responsabilidade do eleitor’.

Diário há meio século

Domingo, 15 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1614

Futebol – o Saad, de São Caetano, passava pelo Catanduvense: 3 a 0, no Parque Antarctica; era a finalíssima do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Os três gols marcados por Arlindo.

Santo andré – Centenário da professora Alzira de Almeida Lisboa Franco, hoje nome da Vila Alzira Franco.

n O diretor Rudney Rodrigues Padilha convidava para a festa do primeiro centenário do patrono do Grupo Escolar Gabriel Oscar de Azevedo Antunes, do Jardim Bela Vista.

Em 16 de agosto de

1912 – Fundado o Corinthians FC de São Bernardo, hoje o Corintinha de Santo André, 109 anos de história.

1936 – Câmara Municipal de São Bernardo instalada no prédio construído pela família D’Angelo na Rua Marechal Deodoro, hoje Câmara de Cultura Antonino Assumpção.1966 – Criada a Paróquia da Vila Vitória, em Mauá.

Santos do dia

São Roque ou São Rocco, segundo os italianos. Viveu entre 1295 e 1327. Peregrino. Ajudava especialmente os doentes, vítimas da peste. Ele próprio foi atacado pela peste, vindo a falecer abandonado na prisão.

Estevão da Hungria. Rei apostólico, evangelizador do povo húngaro: governou o seu País de 997 a 1039

Hoje

Dia do Filósofo

Municípios brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santa Gertrudes, São Bento do Sapucaí, São Roque, Taquaritinga e Taquarituba

Pelo Brasil, aniversariam: Apiacá (Espírito Santo); Araçoiaba (Ceará); Cairu (Bahia); Itaobim (Minas Gerais); Jaguari (Rio Grande do Sul); Petrolândia (Santa Catarina); e Teresina (Capital do Piauí).