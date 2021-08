Jennifer Lopez apaga fotos com Alex Rodriguez e deixa de segui-lo nas redes sociais

15/08/2021 | 18:10



Ao que tudo indica, a separação de Jennifer Lopez não foi muito amigável e a cantora está pronta para colocar um ponto final de vez no relacionamento com Alex Rodriguez.

Os fãs notaram que no último sábado, dia 14, J.Lo arquivou no Instagram todas as todos em que seu ex-noivo, Alex Rodriguez, aparecia com ela. Além disso, ela deixou de segui-lo na rede, conforme noticiado pela revista People.

No entanto, o ex-jogador de beisebol e suas filhas, Ella e Natasha, ainda podem ser vistos em publicações que abordam o tema familiar.

Até o momento, Rodriguez não retribuiu na mesma moeda e tudo continua igual em seu perfil.

O fim do noivado do então casal, que estava junto desde 2017, foi anunciado em abril. Na época, eles haviam divulgado em um comunicado:

Percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim. Continuaremos a trabalhar juntos e a apoiar um ao outro em nossos negócios e projetos compartilhados.

Pouco depois, Jenn passou a se encontrar com o ator Ben Affleck, de quem foi noiva entre 2002 e 2004, e o namoro se tornou oficial, já que eles demonstraram afeto publicamente diversas vezes, apesar de ainda não terem falado especificamente sobre o assunto.