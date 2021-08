Afeganistão: CS da ONU fará reunião na segunda para discutir avanço do Taleban

15/08/2021 | 17:20



O Conselho de Segurança (CS) da ONU realizará uma reunião de emergência nesta segunda-feira, dia 16, por volta das 11h (pelo horário de Brasília), a pedido da Estônia e da Noruega. Diplomatas do conselho disseram, neste domingo, 15, que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, informará os membros do colegiado sobre a situação do Afeganistão, após o Taleban chegar à capital Cabul.

O chefe da ONU pediu ao Taleban que parasse imediatamente sua ofensiva no Afeganistão e negociasse "de boa fé" para evitar uma guerra civil prolongada. Ele também disse que está "profundamente perturbado" com as primeiras indicações de que o Taleban está impondo severas restrições nas áreas sob seu controle, especialmente visando mulheres e jornalistas. Fonte: Associated Press.