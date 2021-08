Kourtney Kardashian aparece com visual completamente mudado e choca fãs!

15/08/2021 | 17:10



Kourtney Kardashian surpreendeu seus fãs no último sábado, dia 14, ao compartilhar uma imagem nas redes sociais com as madeixas bem curtinhas. A socialite, que sempre ostentou um cabelo longo, resolveu mudar radicalmente o visual.

No post no Instagram, ela aparece na frente do espelho, em diferentes poses, para mostrar o novo corte. Um emoji de tesoura foi a legenda da publicação.

Kourtney recebeu comentários positivos na publicação:

Amei o novo cabelo!, escreveu um seguidor.

Ficou demais, disse outra pessoa.

Recentemente, a primogênita do clã Kardashian-Jenner estava envolvida em rumores de estar gravida novamente, após publicar uma foto na qual aparece com uma blusa decotada e barriga de fora, no seu closet.

Ela está grávida!, afirmou um de seus fãs.

Kourtney negou as especulações e afirmou:

Eu sou uma mulher com um CORPO.