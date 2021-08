Zeca Pagodinho é internado com covid-19 em hospital no Rio

15/08/2021 | 16:11



Zeca Pagodinho foi internado com covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro neste sábado (14). De acordo com informações da Casa de Saúde São José, o cantor apresenta sintomas leves, com bom estado geral e sem a necessidade de suporte de oxigênio.

O sambista já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A primeira em abril, e a segunda no último mês de julho. Na ocasião, foi flagrado em um drive-thru no Rio de Janeiro e deu uma entrevista à TV Globo ressaltando a importância do imunizante: "Vou tomar a segunda, se tiver a terceira eu tomo também. Tem que tomar quantas tiver. Se tem a vacina, tem que tomar, por causa das crianças, dos idosos". Vale lembrar que a infecção de pessoas já imunizadas não indica ineficácia da vacina contra a covid-19.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo hospital neste domingo (15):

"A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio."