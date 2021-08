Zeca Pagodinho é internado no Rio de Janeiro com sintomas de coronavírus

15/08/2021 | 16:10



Zeca Pagodinho foi internado no último sábado, dia 14, ao apresentar sintomas de Covid-19. O cantor está em observação na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, e seu quadro não é motivo de preocupação.

O artista recebeu a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no início de julho, o que contribui para que seus sintomas atuais não sejam graves.

A assessoria de imprensa do hospital enviou o comunicado sobre o estado de saúde de Zeca:

A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio.