Com dois de Correa, Atlético de Madrid inicia busca pelo bi espanhol com vitória

15/08/2021 | 15:18



Campeão espanhol da temporada passada, o Atlético de Madrid iniciou com vitória a caminhada em busca do bicampeonato. O time comandado por Diego Simeone foi a campo neste domingo, no Estádio de Balaídos, e venceu o anfitrião Celta de Vigo por 2 a 1, com dois gols marcados pelo argentino Ángel Correa. O único gol dos donos da casa foi marcado por Iago Aspas.

Correa roubou a cena graças à atuação decisiva, mas a torcida estava animada para ver outro argentino: o meio-campista Rodrigo de Paul, que começou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo, assim como o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi e a estrela Luis Suárez. Destaque da Argentina na conquista da Copa América, em julho, De Paul deixou a Udinese na janela de transferências para se tornar a principal contratação do Atlético para a temporada.

Sem o reforço em campo durante o primeiro tempo, o clube colchonero se virou bem e abriu o placar aos 23 minutos, quando Correa recebeu de Thomas Lemar e bateu forte de fora da área. A bola foi no ângulo direito e colocou os visitantes em vantagem. O restante da etapa correu sem grandes riscos para o Atlético na maior parte do tempo, tanto que o jogo foi para o intervalo sem a rede voltar a ser balançada.

No segundo tempo, o Celta se fez presente no ataque durante os momentos iniciais e conseguiu um pênalti aos 14 minutos, após Llorente tocar a bola com mão. Então, o placar foi igualado após Aspas converter a cobrança. Apesar do susto, o Atlético se reorganizou e correu atrás de nova vantagem, conseguindo a vitória com mais um gol de Correa, cinco minutos depois. Dessa vez, o destaque da vitória bateu com o pé direito, dentro da área, acertando no canto esquerdo do goleiro.

Após o gol, Simeone colocou Rodrigo de Paul e Suárez em campo para o torcedor colchonero poder ver o futebol do novo contratado, ainda que por pouco tempo. Renan Lodi também entrou nos minutos finais e ajudou o time a segurar a pressão do Celta para garantir a vitória na primeira rodada da La Liga.

O próximo compromisso do Atlético no Campeonato Espanhol será no próximo domingo, contra o Elche, no Estádio Metropolitano.