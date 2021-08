Em Ilha Record, Antonella diz que algo está rolando entre ela e Pyong Lee

15/08/2021 | 15:11



A relação entre Pyong Lee e Antonella Avellaneda ficou bastante próxima e o telespectador pôde acompanhar o clima esquentando no Ilha Record exibido no último sábado, dia 14.

Durante uma festa, a argentina aparece mexendo no celular e tira uma foto com Pyong, que pede que ela poste a imagem no Instagram e o marque. Pouco depois, ela continua no aparelho e o hipnólogo questiona:

- O que você tanto mexe nesse celular? Com quem você está falando no WhatsApp?

Em depoimento para as câmeras do programa, Antonella confessa:

- Sei lá o que está rolando. Ele é super atencioso comigo e eu sinto que ele tem ciúmes quando alguém chega, e eu também estou sentindo ciúmes.

Tudo isso está acontecendo em rede nacional enquanto a ex e mãe do filho do YouTuber, Sammy Lee, está assistindo e sofrendo pela possível traição que já foi amplamente divulgada.