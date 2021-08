Maria Eduarda Mayrinck conta sobre noite com Mick Jagger em que foi trocada por Luciana Gimenez

15/08/2021 | 15:10



Marina Eduarda Mayrinck, jogadora de pôquer, fez um vídeo para o TikTok contando sobre a festa onde conheceu Mick Jagger.

- O ano era 1999. O pai de uma das minhas melhores amigas estava namorando com uma grande amiga da banda. Eles iam fazer um show no Brasil e ficaram hospedados na casa do pai da minha melhor amiga, revelou.

O pai da amiga de Marina deu uma festa para a banda e foi então que eles se conheceram:

- Eu cheguei na festa posuda. Na hora de cumprimentar o Mick Jagger, falei: Prazer em te conhecer. Espero que você adivinhe o meu nome, refrão de Sympathy For The Devil. Ele caiu na gargalhada. Fiquei chocada e disse: Todo mundo não fala isso para você?

E acrescentou:

- E ele, às gargalhadas, me respondeu: Surpreendentemente não.

Eles dançaram juntos três músicas e a jogadora imaginou que teria um affair com o vocalista naquela noite. Porém, ao pedir licença para ir ao banheiro, ela foi trocada por nada menos que Luciana Gimenez.

- Eu volto e olho e tem 30 em volta dele. E ele já está dançando com essa beldade chamada Luciana Gimenez. Acabou para mim. Eu poderia ter tido o meu momento de glória, ter sido a mãe do Lucas Jagger, sendo que eu nunca quis ser mãe, mas deixei tudo ir embora e me odeio.

Luciana Gimenez e Mick Jagger se envolveram justamente nessa noite e tiveram um filho, Lucas Jagger, hoje com 22 anos de idade.

Mick Jagger arassa o coração da mulherada, não é mesmo?

E Luciana?

Por falar na apresentadora, no último sábado, dia 14, ela revelou no seu perfil do Instagram que não reatou o seu casamento com o empresário Marcelo de Carvalho, com quem foi casada e tem um filho:

- Está todo mundo perguntando isso. O povo só quer saber de babadeira. Um monte de perguntas de sexo, como eu queria responder, mas não vai dar. Ô povo interessado. Gente, estou solteira.

A apresentadora também comentou que se envolveu uma vez com um fã e não se importa com a idade.

- Já beijei fã. Tanto faz, mais novo, mais velho. Se a gente gosta, a idade não é uma coisa importante. Tem que ter cumplicidade, tem que se divertir e ser leve, explica.