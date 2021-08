Neymar aproveita fim de semana com suposto affair, Bruna Biancardi

15/08/2021 | 14:10



Neymar Jr. compareceu ao camarote do Paris Saint-Germain no último sábado, dia 14, acompanhado de amigos. Bruna Biancardi, seu suposto affair, também marcou presença no local.

A influenciadora apareceu, discretamente, nos cliques feitos pelos amigos do jogador nas redes sociais. Bruna pode ser vista sentada, mexendo no celular, em uma das fotos.

Apesar de só ter aparecido com Neymar publicamente duas vezes, em uma selfie no Instagram e em um passeio de barco, a jovem já teria sido apresentada para a família dele.

Neste domingo, dia 15, o jogador compartilhou em seu perfil nas redes sociais que está curtindo com os amigos na Disneyland de Paris. Enquanto Bruna também postou em seus Stories que está no parque, sem marcar a localização.

Parece que os pombinhos estão aproveitando bem o fim de semana, não é mesmo?