Amizade continua! Titi Muller aparece ao lado de Tomás Bertolini após anúncio de separação

15/08/2021 | 12:10



Titi Muller postou uma foto com Tomás Bertolini nesse último sábado, dia 14, após tornar publico o término do relacionamento. Na imagem, eles aparecem de máscara e dando um passeio com o filho, Benjamin, que está no carrinho de bebê.

Tranquilo e favorável, escreveu a apresentadora na legenda.

Em entrevista concedida a revista TPM, Titi apontou o isolamento social como um dos motivos para o fim do casamento:

- Imagine pegar uma apresentadora de programa de viagem e um músico, que rodava o Brasil inteiro, e trancar em um apartamento com um bebê. Foi tipo engaiolar bicho solto.

O ex-casal oficializaram a união em 2019, em São Paulo, e prometem que a amizade irá continuar. Legal, né?!