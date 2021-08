Sabrina Sato exibe vestido espelhado em coroação da Vila Isabel

15/08/2021 | 12:10



Se não for para ousar, ela nem vai! Sabrina Sato escolheu um look todo espelhado e glamoroso para marcar a sua volta ao posto de Rainha de Bateria da Vila Isabel. De vestido, máscara, bolsa e sandália prateadas, a apresentadora apareceu no evento de coroação no maior estilo e impressionou os fãs.

Sou da Unidos de Vila Isabel. Não tem jeito, escreveu na legenda.

O retorno oficial de Sabrina na escola está marcado para o carnaval de 2022. Animados?