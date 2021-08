Demônios da Garoa em tributo a Adoniran

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/08/2021 | 11:47



Muita gente não sabe, mas o considerado pai do samba paulista, Adoniran Barbosa, morou por alguns anos em Santo André. Para lembrar a história e homenagear o músico, a Associação Coro da Cidade realiza neste ano o projeto Adoniran e Santo André. A mais nova atividade foi a gravação de um dos sucessos do músico, Um Samba no Bexiga, com a participação do tradicional conjunto Demônios da Garoa. O lançamento deve ocorrer no próximo mês pelas redes sociais do Coro.

Para a realização da gravação em áudio e vídeo, o Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebeu o conjunto Demônios da Garoa no último dia 27 de julho. “Foi um momento histórico para o nosso Coro, que terá a oportunidade de cantar com esse ilustre grupo que representa o samba paulista em todo o Brasil”, comentou logo depois da gravação o maestro Roberto Ondei.

Após a gravação, Sérgio Rosa, um dos cantores e o integrante há mais tempo no conjunto, agradeceu a oportunidade de poder retornar a Santo André, que sempre os recebeu muito bem. “Foi uma satisfação poder participar deste projeto que lembra Adoniran Barbosa, o maior parceiro do Demônios da Garoa, que, com muito afinco, traz a bandeira da música popular brasileira, a música de São Paulo há 78 anos”, disse.

Para a finalização do vídeo será usado o formato coro virtual, modelo utilizado pelo Coro durante o período da pandemia. Isto permite que os cantores possam participar de suas casas. Segundo o maestro, a partir do material gravado no Teatro Municipal serão incluídas as vozes e os vídeos dos cantores do Coro, unindo todos os participantes de forma virtual.

A previsão é transmitir o vídeo finalizado da canção no fim de setembro pelos perfis do Coro de Santo André no YouTube, Facebook e Instagram.

O PROJETO

Adoniran Barbosa, nome artístico de João Rubinato, nasceu na cidade de Valinhos, Interior de São Paulo, em 6 de agosto de 1910. Entre os anos de 1926 e 1930 o cantor e compositor morou em Santo André, de onde ia para São Paulo para se encontrar e fazer música com seus parceiros musicais.

Para lembrar o período em que ele morou na região e homenageá-lo neste ano de 2021, o Coro da Cidade de Santo André realiza o projeto Adoniran e Santo André. Uma primeira ação foi a produção do vídeo com a música O Casamento do Moacir.

"Além do Samba no Bexiga, produzimos um vídeo levando uma mensagem de esperança com a música Amanhã, de Guilherme Arantes, com um arranjo que escrevi para coro e música eletrônica”, destaca o maestro Roberto Ondei.

A previsão é gravar outros dois vídeos com músicas de Adoniran. Também será produzido um material sobre a vida do homenageado e sua relação com a cidade de Santo André. Para tanto foi realizada parceria com o Museu de Santo André e outros historiadores e pesquisadores.

Para finalizar, o maestro Roberto Ondei comemora a parceria com o conjunto Demônios da Garoa. “O grupo também ficou muito empolgado com o projeto do vídeo e sinalizou positivamente para a continuação de outros projetos. Estamos estudando também um grande show beneficente com o grupo em Santo André, quando as condições sanitárias permitirem”, disse.