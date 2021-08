Kelly Key posta foto com a família e impressiona fãs: Tudo a mesma cara

15/08/2021 | 11:10



A pergunta que não quer calar: Kelly Key tem um útero ou uma máquina de xerox? A cantora postou uma foto com a família no último sábado, dia 14, e divertiu os fãs ao mostrar como os filhos se parecem com ela.

No clique, a loira apareceu ao lado do esposo, Mico Freitas, e dos herdeiros, Suzanna Freitas, de 20 anos de idade, Jaime Freitas, de 16 anos, e Arthur Freitas, de quatro.

Nós. Sorriso com covinhas como o pai (a mãe também tem covinhas, acho que somos todos um só) e olhinhos rasgados ao sorrir como os da mãe! Quem concorda respira, brincou com a semelhança entre eles.

Na mesma hora, os seguidores da cantora não perderam a oportunidade e disparam:

Tudo a mesma cara!

Um Mico Freitas e quatro Kellys, escreveu uma internauta.

Parecidos ou não?