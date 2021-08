Faustão marca início de gravações na Band para outubro, diz colunista

15/08/2021 | 10:11



Parece que o novo programa de Fausto Silva sairá do forno muito em breve! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o apresentador não vê a hora de voltar para as telinhas e já marcou o início das gravações na Band para o mês de outubro.

A nova atração promete trazer novo quadros e irá ao ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h. Vale lembrar que, na última quinta-feira, dia 12, Faustão passou por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de um cateter usado em diálise e segue bem.