Após anúncio de gravidez, Renato Góes aparece acariciando barriga de Thaila Ayala

15/08/2021 | 10:10



O termômetro da fofura explodiu, sim ou com certeza? Logo depois de anunciarem que estão grávidos, o papai de primeira viagem Renato Góes usou as redes sociais no último sábado, dia 14, para compartilhar um clique em que aparece acariciando a barriga de Thaila Ayala.

Os atores contaram que estão esperando um menino , que se chamará Francisco. Alguém ainda tem dúvidas de que essa família será linda demais?