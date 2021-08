Anitta conversa com Fernanda Gentil direto dos Estados Unidos e faz mistério sobre novo projeto: É babado e eu não posso falar ainda

15/08/2021 | 10:10



Do Rio de Janeiro para o mundo: Anitta está com tudo! No último sábado, dia 14, a cantora participou de uma chamada de vídeo para o programa Se Joga e prometeu novos babados. Fernanda Gentil tentou a sorte e ligou ao vivo para a cantora que está nos Estados Unidos. A Garota do Rio não deixou os fãs na mão e deu uma pausa nos ensaios para atender a ligação. Sem dar detalhes, ela contou que está trabalhando em algo que as pessoas não estão preparadas para verem.

- Estou em um estúdio de dança, ensaiando para um negócio que vem por aí. É babado e eu não posso falar ainda, fez mistério.

O que será? Anitta ainda revelou que encontrou Carolina Dieckmann em terras grigas e descobriu que ambas moram no mesmo condomínio em Miami.

- Eu danço, saio, me divirto, invento umas coisas com os amigos, faço karaokê e a Carol Dieckmann é minha vizinha aqui, maior coincidência.

Quando Juliette Freire foi mencionada, a cantora logo disparou que está arrasada com a partida da amiga, que ficou hospedada em sua casa desde a vitória do BBB21.

- Eu estou arrasada. Ela estava fazendo companhia para os meus cachorros. Estou tentando trazer eles para cá, mas não estou conseguindo. Eles estão sozinhos. A minha família vai lá e passeia todos os dias. Juliette falou que vai pegar e levar para a casa dela um pouco, finalizou.