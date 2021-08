Sammy Lee chora após cena de suposta traição de Pyong ir ao ar na Ilha Record

15/08/2021 | 09:10



É fogo no parquinho! Logo depois que uma nova cena da suposta traição de Pyong com Antonela no reality Ilha Record foi ao ar no último sábado, dia 14, Sammy Lee não aguentou a pressão de ver o ex-marido ao lado da participante e caiu no choro.

Bastante abalada, a influenciadora postou uma foto com o filho nos Stories e escreveu sobre a dificuldade de segurar as lágrimas em frente ao pequeno Jake, mas apagou o post em seguida.

Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Eu sinto muito, filho! Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo.

Recentemente, em meio aos rumores de infidelidade, Sammy havia dito que estava passando por um período difícil com a separação do ex-BBB e a morte de sua mãe, vítima de câncer, revelando que já até tentou o suicídio. Esperamos que ela fique bem!

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.