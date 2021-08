Real Madrid vence na estreia do Espanhol com brilho de Benzema e Vinicius Junior

14/08/2021 | 20:14



De forma tranquila e sem grandes sustos, o Real Madrid conseguiu neste sábado uma vitória confortável por 4 a 1 sobre o Alavés na estreia do Campeonato Espanhol. Benzema, principal jogador da equipe e artilheiro na temporada passada, colocou o Real Madrid na frente com um chute de dentro da área após um toque inteligente de Eden Hazard, aos 48 minutos.

Aos 10 do segundo tempo, Nacho Fernandéz ampliou para os visitantes após desvio em cruzamento na pequena área. Seis minutos depois, Benzema marcou o seu segundo no jogo em um chute à queima-roupa.

O Alavés reduziu a conta no placar com cobrança de pênalti convertida por Joselu Mato e, nos acréscimos, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que já vinha bem na partida, deixou o seu de peixinho e fechou o resultado de 4 a 1 para o Real Madrid.

Desde a temporada de 2008 o Real Madrid não perde na estreia do Campeonato Espanhol. O time ficou com o vice na temporada passada, antes de Zidane se demitir e Carlos Ancelotti ser recontratado. O técnico italiano conquistou quatro títulos pelo Real Madrid em sua primeira passagem pelo clube entre 2013 e 2015.

A partida marcou a estreia do austríaco David Alaba, único reforço contratado pelo Real para esta temporada por enquanto, e os retornos do treinador italiano Carlo Ancelotti, seis anos após sua última passagem pelo clube, e do meia-atacante galês Gareth Bale, após uma temporada emprestado ao Tottenham.

Nos outros jogos deste sábado, dois empates por 1 a 1, entre Cádiz e Levante e Mallorca e Betis, e uma igualdade sem gols entre Osasuna e Espanyol.