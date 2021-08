Ponte Preta vence Confiança e respira na luta contra o rebaixamento

14/08/2021 | 18:49



Em jogo de seis gols no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta fez o dever de casa e ganhou o confronto direto com o Confiança, por 4 a 2, na tarde deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A segunda vitória seguida fez a Ponte Preta respirar na luta contra o rebaixamento e subir para o 14.º lugar, com 19 pontos. O Confiança perdeu mais uma e segue na degola, na 18.ª colocação, com 13 pontos.

A Ponte Preta começou ligada a partida e fez 2 a 0 antes dos dez minutos. O placar foi aberto por Fessin ao aproveitar chute cruzado de Moisés. Na sequência, Niltinho cruzou, o meia se antecipou ao lateral e fez o segundo.

O goleiro Michael evitou pelo menos outros dois gols do time de Campinas. Antes do intervalo, aos 40 minutos, João Paulo cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo de Ivan.

Na volta do intervalo, Fessin foi derrubado por Marcinho dentro da área aos 17 minutos. Moisés cobrou o pênalti no meio e ampliou para a Ponte. O Confiança voltou para o jogo aos 31 novamente com João Paulo. O lateral cobrou falta, a barreira abriu e Ivan não conseguiu fazer a defesa.

A busca do empate por parte do Confiança ficou mais difícil com a expulsão do zagueiro Nirley após receber o segundo amarelo. Mesmo assim, o time teve uma boa oportunidade em chute cruzado de Luidy. Aos 50, Iago aproveitou saída errada de Rafael Vila e rolou para João Veras sacramentar a vitória pontepretana.

Os dois times encerram a participação no primeiro turno na próxima terça-feira. A Ponte Preta enfrenta o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba, e o Confiança recebe o Remo, às 19 horas, na Arena Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 X 2 CONFIANÇA

PONTE PRETA - Ivan; Kevin, Thiago Lopes, Cleylton e Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli (Marcos Júnior) e Fessin (Léo Naldi); Niltinho (Richard), Rodrigão (João Veras) e Moisés (Iago). Técnico: Gilson Kleina.

CONFIANÇA - Michael; Marcelinho (Álvaro), Nirley, Bareiro e João Paulo; Serginho (Lucas Sampaio), Rafael Vila, Daniel Penha, Jhemerson (Robinho) e Ítalo (Luidy); Willians Santana (Hernane Brocador). Técnico: Zé Carlos Leal.

GOLS - Fessin, aos seis e aos nove, e João Paulo, aos 41 minutos do primeiro tempo; Moisés, aos 17, João Paulo, aos 36, e João Veras, aos 50 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG)

CARTÕES AMARELOS - Cleylton, Douglas e André Luiz (Ponte Preta); João Paulo, Hernane e Nirley (Confiança)

CARTÃO VERMELHO - Nirley (Confiança)

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)