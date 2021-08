Ainda sem previsão de alta, Glória Menezes deixa o oxigênio nasal

14/08/2021 | 18:10



Já podemos ficar mais aliviados ao saber que Glória Menezes está se recuperando bem de sua infecção pelo novo coronavírus. Na manhã deste sábado, dia 14, o jornal O Globo informou, segundo as atualizações do assistente pessoal da atriz, que o seu quadro não é motivo de preocupação, mas ainda não há previsão de alta médica. A artista, que está com 86 anos de idade, não faz mais uso do respirador nasal.

Glória foi diagnosticada com a Covid-19 e apresenta, desde o início, sintomas leves. Porém, ela foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto para tratar as complicações.

Seu companheiro durante 59 anos, Tarcísio Meira, não teve a mesma sorte e não resistiu à doença, mesmo vacinado, devido à idade avançada e à saúde mais debilitada. O ator veio a falecer na última quinta-feira, dia 12, após cinco dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Por conta da internação, Glória não pôde comparecer ao velório do esposo, que aconteceu na última sexta-feira, dia 13.