Falta de energia interrompe Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica em São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 17:57



Atualizada às 18h27

Desde quara-feira e até este domingo, 15, São Caetano está recebendo o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, no Ginásio Milton Feijão, organizado pela CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), com a presença recorde de 150 atletas, de 14 Estados. Na tarde deste sábado, 14, entretanto, por volta das 16h30, a competição foi interrompida em razão de falta de energia elétrica no local.



Segundo informações, confirmadas pela Prefeitura, um cabo se rompeu do lado de fora do equipamento esportivo, causando o transtorno.

A Enel foi acionada para resolver a situação, mas a estimativa era a de que levaria certo tempo para solucionar. A CBG, organizadora do evento, então, foi atrás de um gerador, para prontamente poder retomar as competições de algumas categorias, que têm de ser encerradas ainda neste sábado, porque no domingo está programada a conclusão das disputas.



Às 17h50, o equipamento estava sendo instalado para o campeonato prosseguir. E por volta das 18h25, a energia foi restabelecida. A transmissão seria retomada e as competições reiniciadas.