Santo André perde do São Bento em Sorocaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 16:55



O Santo André perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo A-7 do Campeonato Brasileiro da Série D e de ficar mais perto da classificação para a segunda fase. Neste sábado, visitou o São Bento, em Sorocaba, e acabou derrotado por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Kadu, em cobrança de falta, aos 13 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Ramalhão segue com 17 pontos, em segundo lugar. Se tivesse vencido, teria pulado para a primeira colocação, já que a Portuguesa foi derrotada pela Inter de Limeira, por 1 a 0, no Canindé.

Já o São Bento, que na segunda etapa deste sábado abdicou da partida, apenas se defendeu e aplicou o antijogo - o Santo André abusou das jogadas aéreas e a defesa do Bentão levou a melhor em todas -, somou apenas o segundo triunfo no torneio e ainda segue na lanterna da chave, com 11 pontos.