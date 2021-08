Maisa Silva comemora primeira dose contra Covid-19: Juntos, vamos vencer

14/08/2021 | 16:10



Maisa Silva anunciou nas suas redes sociais no dia 14 de agosto que foi vacinada contra o novo coronavírus.

A apresentadora compartilhou primeiro a notícia no Twitter:

Gente, estou quase chorando, vacinei e não doeu nada, escreveu ela.

Pouco depois, a jovem de 19 anos de idade deixou seu posicionamento registrado no Instagram, acompanhado de duas fotos dela com o cartão de imunização.

Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil, onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc, postou Maisa na legenda.

E continuou:

Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também. Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial! Juntos, vamos vencer. Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados para esse vírus terrível.