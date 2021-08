'Grace and Frankie' tem quatro episódios da 7ª temporada liberados de surpresa

14/08/2021 | 15:33



A Netflix presenteou os fãs da série Grace and Frankie na sexta-feira (13), ao colocar no ar quatro episódios da sétima e última temporada da produção. Essa surpresa chegou em muito boa hora, pois quem acompanha o seriado estava mesmo aflito por novidades nesta história que reúne em seu elenco nomes consagrados, como é o caso das protagonistas Jane Fonda e Lily Tomlin.

Essa é uma das séries que surgiram para mostrar a potência de atores maduros e como histórias de amizade e família são sempre interessantes. E essa ainda conta com uma pegada de comédia, como cenas divertidas envolvendo as duas amigas e seus familiares e amigos. Que dizer das relações amorosas, sempre um grande momento.

Vale a pena conferir a trajetória dessas duas grandes amigas, quem nem sempre foram boas amigas, Grace (Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin). Em uma convivência de décadas, as duas são pegas na mesma situação, quando seus maridos decidem revelar que são gays, querem o divórcio e que pretendem se casar. E será a partir dessa situação inusitada que as duas se aproximarão, tecendo uma amizade com altos e baixos, mas sempre com muito bom humor e sacadas inteligentes.

Grace era casada com Robert, interpretado por Martin Sheen, e com ele teve duas filhas - Brianna (June Diane Raphael) e Mallory (Brooklyn Decker); e Frankie foi casada com Sol (Sam Waterston) e os dois têm dois filhos adotados - Coyote (Ethan Embry) e Bud (Baron Vaughn).

Alguns outros nomes surgiram na série durante essas seis temporadas, como Peter Gallagher, Ernie Hudson, Peter Cambor, Millicent Martin, Craig T. Nelson, entre muitos outros.

Agora é aguardar até ano que vem, quando o restante da sétima temporada chegará para o público.