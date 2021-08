Thiago Monteiro perde de espanhol Carlos Alcaraz no qualificatório de Cincinnati

14/08/2021 | 14:42



Thiago Monteiro não vai disputar o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, torneio preparatório para o US Open, último grande Slam da temporada. O brasileiro perdeu na estreia do qualificatório para o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3 neste sábado, e acabou eliminado precocemente.

Número 1 do Brasil e 94° do ranking mundial, o tenista cearense não foi páreo para a jovem promessa espanhola, perdendo com apenas 74 minutos de jogo na quadra de piso duro, em Cincinnati. Com jogo agressivo, Alcaraz jamais teve seu serviço ameaçado e buscou três quebras do saque do brasileiro.

Thiago Monteiro viu Alcaraz começar o jogo de maneira arrasadora e abrir logo 3 a 0, quebrando seu serviço logo no segundo game. O brasileiro teve muita dificuldade na hora de confirmar seus serviços, sempre cedendo muitos pontos, e ao sacar em 2/5 acabou novamente quebrado. O espanhol fechou em 6/2 no primeiro set point, com rápidos 33 minutos.

O segundo set não foi diferente, apesar de durar oito minutos a mais. Apertando bastante o serviço de Thiago Monteiro, Alcaraz logo chegou a uma quebra para abrir 3 a 1. Depois da vantagem, apenas trocaram pontos até o jogo ser fechado em 6/3 com o espanhol não desperdiçando seu primeiro match point.

Figurando no 54º do mundo, o espanhol ainda faz mais um jogo para ver se consegue entrar na chave principal de Cincinnati. Já o brasileiro muda o foco para o Gran Slam americano no qual caiu na estreia nós dois últimos anos.